Al Fondo Hay Sitio: personajes, capítulos y dónde verlo hoy

Alessia tomó la drástica decisión de terminar su relación sentimental con Jimmy luego de destruir el Francesca's por pelear con Salvador (Carlos Thornton). "Te vi hecho un loco, un monstruo, un machista prepotente, agresivo que no pensó ni un segundo que está destruyendo todo lo que teníamos. Me decepcionaste y me heriste. Yo no puedo seguir contigo. Yo no puedo estar con alguien que se comporta así", dijo la joven chef, dejando devastado al hijo de Charo.