Jimmy rogó a Alessia que no termine su relación

Jimmy recalcó que no se arrepentía de golpear a Salvador y que toda su familia le daba la razón. Sus palabras decepcionaron más a Alessia, quien lo calificó de machista. "Hoy te vi hecho un loco, un monstruo, un machista prepotente, agresivo que no pensó ni un segundo que está destruyendo todo lo que teníamos. Me decepcionaste y me heriste", señaló.