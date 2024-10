Alessia perdonó a Jimmy por golpear a Salvador: "Te amo"

Jimmy (Jorge Guerra) buscó a Alessia (Karime Scander) para hacer un mea culpa por golpear a Salvador (Carlos Thornton). El hijo de Charito le aseguró que no puede estar un día más peleado con ella. "He venido a disculparme con el cocinero. Te amo y no quiero perderte", dijo. "Yo también te amo. Es importante que reconozcas que lo que hiciste estuvo mal", respondió la rubia.