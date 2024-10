Jimmy y Salvador destrozaron el restaurante con tremenda pelea

Tras varios segundos, Jimmy se retractó y aseguró que no le pediría perdón a alguien que quiso meterse con "su propiedad". Alessia se sorprendió y le dejó en claro que él no era su dueño, mientras que Salvador aplaudía que ella se defienda. Esto provocó la furia del hermano de Joel y no dudó en amenazarlo. "Tú cállate, imbéc***. Si sigues hablando te voy a cerrar la boca con un puñetazo", exclamó.