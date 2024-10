Alessia terminó con Jimmy: "No puedo estar con un violento"

"Jimmy, esto me sobrepasa. Por favor, pídele perdón a Salvador. (Yo sé que tú no vas a hacer nada, pero es evidente que ese pata quiero contigo). Si no le pides perdón, no podemos seguir", respondió la hermana de Cristóbal y a lo que Jimmy se negó, por lo que ella prefirió dejarlo solo. "No entendiste nada, adiós", sentenció.