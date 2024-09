En ese momento, Diego le recordó que su plan para acabar con la villana lo organizó con Koky (Paul Vega) y que no le contaron nada. Francesca le recalcó que el ex de Charo arriesgó su vida para salvarla y el chef no pudo esconder sus celos. "Tampoco hemos venido aquí para hablar del héroe Koky Reyes", exclamó y a lo que 'Madame' se río.