Samahara Lobatón aclaró por qué no felicitó a Melissa Klug por su embarazo

Samahara Lobatón el incidente que tuvo con su mamá Melissa Klug al no felicitar su embarazo a través de sus redes sociales como lo hizo con Jesús Barco. "Yo juré que era de esas publicaciones que se comparten y todo el mundo (me criticó) que saludaste a Jesús y no a tu mamá. Te juro que pensé que era el post compartido por eso comenté", explicó. En otro momento, la influencer aseguró estar emocionada por la llegada del nuevo integrante a la familia. "Todos estamos feliz con los brazos abiertos por el bebé", aclaró.