Melissa Klug y Jesús Barco anunciaron la llegada de su primer bebé con una tierna publicación sobre su embarazo a través de sus redes sociales. Las hijas de la empresaria no dudaron en felicitarla, pero Samahara Lobatón sorprendió al no unirse a los comentarios de sus hermanas, pues ella prefirió saludar al futbolista y no a su mamá, con quien tendría un distanciamiento tras su ruptura amorosa con Youna, padre de su hija.