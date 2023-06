Samahara Lobatón volvió a recalcar que no tiene ningún vínculo amoroso con el futbolista Yordy Reyna y confesó que ni siquiera son amigos. "No tengo ningún tipo de contacto con él. Lo conozco de hola y chao. De verdad, que hasta vergüenza me da que me sigan preguntando por él. No saben la vergüenza que siento con él y si tiene pareja o no o sea mil disculpas. Ni siquiera su nombre salió de la boca de Youna. Me da muchísima vergüenza", afirmó la influencer.