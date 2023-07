Cinthya Gutiérrez, hija de Tongo, protagonizó emotivo encuentro con Jaime Bayly

Cinthya Gutiérrez, hija de Abelardo Gutiérrez, mejor conocido como 'Tongo', se emocionó hasta las lágrimas al reencontrarse con Jaime Bayly en la Feria del Libro. La cantante compartió el emotivo encuentro en sus redes sociales y destacó que estaba muy contenta de saludar al amigo de su padre. "Parecía imposible poder acercarme a saludar a un viejo amigo de mi padre, al socio de conspiraciones humorísticas de mi padre. Había demasiada gente y yo definitivamente no tenía nada planeado ni que decirle solo una joven más que asistía a la FIL, Jaime al verme inmediatamente sabía quién era lo cual me sorprendió, no dudó en decirme cosas bonitas", escribió en su cuenta de Instagram.