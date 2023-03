Cinthia Gutiérrez continuará el legado de Tongo: “Postularé a Viña del Mar con La Pituca en chicha pop”

“Bueno realmente mi papá ya dejó un legado musical, actualmente yo me estoy dedicando a la música, ya vengo trabajando hace como dos años, mi padre también me apoyo, para mí es muy gratificante seguir este camino, de pronto no voy a hacer lo que hizo respecto al género musical, yo desde ahora voy a ir a dándome a conocer con mi nombre, pero mi papá siempre va a estar presente en mi corazón”, comentó.