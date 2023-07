Hija de Tongo, Cinthia Gutiérrez, se autodenomina la 'Barbie de los Cerros'

Cinthia Gutiérrez, hija de Abelardo Gutiérrez, mejor conocido como 'Tongo', se mostró orgullosa de ser la 'Barbie del cerro San Cosme', lugar donde vivió sus primeros años. La cantante expresó su alegría al saber que tiene su propia muñeca y aseguró que está sorprendida por el cariño del público. Además, reveló cómo empezó a autodenominarse como dicho apodo. "Nació mediante TikTok porque muchos me decían que tenía el cabello de la Barbie, así toda delgada como ella. Yo no me alucino la Barbie, pero la gente me empezó a llamar así. Estoy emocionada y es un sueño cumplido que tenía desde niña", expresó.