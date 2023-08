¿Mark Vito le cobró a Cinthia Gutiérrez por participar en su videoclip?

Cinthia Gutiérrez, hija de Abelardo Gutiérrez, mejor conocido como 'Tongo', reveló detalles que nadie conocía sobre la vez que trabajó con Mark Vito en su videoclip de 'La Pituca' en inglés. La cantante contó cómo fue que el estadounidense la contactó y aclaró que no le cobró por participar en su video. "Nos contactamos por TikTok (...) Yo dije que iba a grabar La Pituca en inglés y necesitaba un actor, un gringo. Que mejor que Mark y está iniciándose en el mundo de la actuación. Lo apoyé y le dije que sea el protagonista. Así nació una colaboración sin fines de lucro. No le he pagado. Mark es mi amigo y me sigue apoyando", aseveró.