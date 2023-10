Rosángela Espinoza sufrió un tropiezo cuando ingresaba al set de MQM y Michelle Soifer no pudo contener las carcajadas por el impase. La "Chica selfie" intentó lucirse en el programa al desfilar como toda una modelo profesional, pero no se dio cuenta de un escalón y casi se cae en medio del estudio. Esto generó las carcajadas de Michi y la preocupación de los conductores. Si bien, Rous solucionó el resbalón entre risas, eso no evitó que vuelvan a repetir las imágenes de su incidente.