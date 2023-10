Onelia Molina se molestó cuando Rosángela Espinoza perdió 200 puntos para los guerreros porque evitó recibir el castigo correctamente. La novia de Mario Irivarren no dudó en enfrentar a la "Chica selfie" por perjudicar al equipo, a tal punto que pidió la suspensión de la modelo. "¿Qué te pasa? A palabras necias, oídos sordos", se defendió Rous. La producción se ratificó con la sanción. "No es justo. No compite, no aporta nada", recalcó Onelia.