Adán (Sebastian Ligarde) le confesó a Gloria (Daniela Feijoo) que Manrique (Gonzalo Molina) asesinó a Germán (Diego Lombardi). El empresario no le quiso decir lo que hizo con el cuerpo, pero le aseguró que su pareja ya no estaba con vida. Esto enfureció a la amiga de Alma, quien le hizo un espeluznante pedido: "Mátelo de una vez. Usted me dijo que me podía ayudar a destruirlo. Quiero verlo muerto. Quiero que sufra como sufrió Mabel".