Eusebio atacó a Manrique y ¿acabará con su vida?

Manrique (Gonzalo Molina) llegó hasta el escondite de Eusebio (Miguel Álvarez) sin saber que pondría en peligro su vida. El abogado recibió un video comprometedor junto con un mensaje donde lo citaban a un lugar desconocido. Al entrar a una especia de almacén, fue atacado por el ayudante del expresidente, quien luego apareció para amenazarlo. "¿Pensaste que me iba a quedar tranquilo después de tu traición? Como si no me conocieras. Ahora si estás acabado infeliz", dijo en referencia a su alianza con Eus para mandarlo nuevamente a la cárcel.