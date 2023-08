Cuando la policía llegó a buscar a Eusebio (Miguel Alvarez) tras la revocación de su indulto, el expresidente perdió los papeles y amenazó a Adán con un arma. Con su hazaña logró escapar y mientras iba en el automóvil, juró vengarse de la persona que lo traicionó. "Cuando me entere quién fue la persona que me traicionó, me la va a pagar con su vida. Prepárate, ya estás muerto", expresó furioso.