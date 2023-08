León (André Silva) organizó una cena romántica para intentar recuperar su matrimonio con Bella (Mayella Lloclla); sin embargo, nada salió como esperaba. Cuando estaban a punto de darse un beso, la joven dio un paso atrás y en medio de lágrimas le confesó que ya no sentía lo mismo por él. "Lo siento León, no puedo besarte. Ya no siento lo mismo por ti. Ya no te amo", reveló y a lo que el cantante le agradeció por ser sincera y le dijo que todo iba a estar bien.