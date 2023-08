Bella no quiere terminar su matrimonio con León y le hace una petición

Sin embargo, León no dio marcha atrás y le aseguró que ni Francisco ni Alma tienen algo que ver con su ruptura. "Yo no estoy pensando en ella ni en nadie. Estoy pensando en nosotros y que no haya más problemas". Ante ello, Bella le hizo una petición. "No necesitamos terminar nuestra relación. No quiero que se rompa esto tan bonito (...) Hagamos un último intento. Podemos darnos un tiempo, pensemos muy bien", expresó.