León rompe en llanto al reconocer que no será más el 'León de la cumbia'

León (André Silva) no ha podido mejorar su estado de salud y desde en hospital sufre por la presentación del nuevo 'León de la cumbia'. Adán (Sebastian Ligarde) anunció en los medios de comunicación que Bobby Chipana iba a ser el nuevo rostro de su agrupación, dejando en el olvido al cantante original. "Ya no soy más el León de la cumbia. No lo puedo creer. Adán me ha quitado todo, mi orquesta, mi música y hasta mi nombre. Ya nunca más voy a subir al escenario. ¿Quién soy ahora? No soy nadie", dijo León entre lágrimas.