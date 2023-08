Bella le confesó a León que también quiso besar a Francisco

Bella (Mayella Lloclla) no pudo seguir manteniendo el secreto y le confesó a León (André Silva) que ella también quiso besar a Francisco (Sergio Gjurinovic). "Quiero ser completamente sincera contigo. Yo te dije que él me besó y que yo me dejé llevar, pero no fue así. Yo también me acerqué y quise besarlo. No te conté porque pensé que te ibas a molestar. Siento tanto haberlo hecho", reveló, dejando al cantante muy disgustado y reclamándole por haberle mentido. "Yo te conté lo de Alma porque no podía mantenerme callado, necesitaba ser sincero contigo. Tú te molestaste conmigo. ¿Por qué me mentiste? No has sido justa Bella", expresó León.