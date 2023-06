Johanna San Miguel troleó a Alejandra Baigorria y Onelia: Said y Mario no son "churros"

La conductora Johanna San Miguel pidió a Alejandra Baigorria y Onelia Molina que nombres a los competidores del programa considerados los más apuestos y recalcó que no nombren a su parejas. "No vale hablar de sus parejas porque estamos hablando de apuestos", expresó la "Mamá leona" frente a la risa nerviosa de las competidoras. Ambas modelos se enfrentaron a la presentadora y mencionaron a Said Palao y Mario Irivarren lo que generó el ácido comentario de Johanna: "No pues hijita. Hemos dicho los más 'churros'".