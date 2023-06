Onelia Molina se sinceró y sostuvo si realmente está incómoda al enterarse que Mario Irivarren salió con Gabriela Herrera. "No lo sabía. Me imagino que fue en su tiempo y no se dio. Tendría que preguntarle a ellos porque yo no estaba enterada", explicó la modelo, quien aseguró no sentir nada de intranquilidad ya que quiere mantener una bonita relación entre sus compañeros. Por otro lado, Molina elogió a Mario y negó que se cuelgue de él para tener notoriedad en la televisión.