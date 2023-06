Alejandra Baigorria puso en aprietos a su novio Said Palao al revelar en vivo que le gustaría que le regale un anillo de diamantes. ¿Será que ya piensa en la boda? La conductora Johanna San Miguel le preguntó a la "Patrona" lo que quiere que le regale el hermano de Austin Palao y ella no dudó en responder: "Diamante ya dije y no está". La escena generó carcajadas de los guerreros y combatientes por la divertida broma.