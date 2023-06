Said Palao sufrió fuerte lesión y su hija Caetana lo apoyó.

Sin embargo, el novio de Alejandra Baigorria confesó que para él le juega mal a los combatientes querer ganar sin importar lo que tengan que hacer para obtener el punto. "No hay la necesidad de empujar y menos en velocidad. Yo me cuido, pero jamás haré algo que dañe a mi competidor. No podemos estar jalándonos. No los estoy echando la culpa", mencionó el deportista y su hija Caetana se acercó para darle un tierno beso para apoyarlo.