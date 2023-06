Patricio Parodi se molestó con la producción de Esto es guerra por no considerar justo el triunfo de los combatientes y esto fue aprovechado por Tomi Narbondo para lanzarle tremendo dardo. "Yo creo que Patricio está enojado porque ya no es el favorito", expresó el modelo uruguayo. El novio de Luciana Fuster pidió que no se le haga caso y lo cuadró así: "Como no le funciona Paloma, no le funciona Facundo, él está buscando cualquier cosa. Yo vengo acá a competir".