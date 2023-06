Alejandra Baigorria aseguró que desconoce si hay una separación entre Flavia Laos y Austin Palao. "No le hemos preguntado (a Austin) porque hemos estado enfocados en nuestros papás, no me suelo meter mucho, encantada lo escucho, pero no le he preguntado. Hasta donde yo sabía no pasaba nada. No sé qué pase ahora y no le he preguntado. Este chisme se venía desde antes, pero yo los vi juntos en la casa y de repente no quieren mostrarse. Realmente no sé", expresó.