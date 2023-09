Melissa Klug aseguró que no quiere sentirse perturbada debido a su embarazo y prefiere no conocer personalmente a Bryan Torres, novio de su hija Samahara Lobatón. La "Blanca de Chucuito" aseguró que quiere vivir en paz su etapa de embarazo. "La verdad que ahora estoy en una etapa de embarazo y quiero estar tranquila y lo que me perturba mi paz lo alejaré de mi vida. Estoy en una etapa bien bonita que la quiero disfrutar", puntualizó la expareja de Jefferson Farfán.