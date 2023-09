Bryan Torres fue consultado sobre las duras declaraciones de Melissa Klug, mamá de Samahara Lobatón, tras confirmar su romance con la influencer. "No opino. La respeto mucho, sé que está en una etapa muy bonita y la respeto mucho. No puedo opinar nada más porque no la conozco", acotó. El amigo de Jefferson Farfán no descartó conocer más adelante a su suegra, pero afirmó que él la tiene clara. "Yo la tengo muy clara. (Esto va para largo) claro", dijo.