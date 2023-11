Doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, no imaginó que Edson Dávila le haga una broma tras saber que ya conocer la mansión de Marcelo Tinelli en Argentina. "¿La casa de Marcelo Tinelli es mejor que la de Christian Meier?", dijo el popular Giselo en alusión al supuesto romance entre Milett y Meier. "Hay bromas y hay bromas, niñito. No me molesta, pero no hay que ensuciar el programa", explicó Marthita.