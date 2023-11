¿Marcelo Tinelli quiere tener hijos con Milett Figueroa? Esto reveló el conductor

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli son la pareja del momento y han acaparado las portadas de los medios de comunicación internacionales al confirmar su romance con un apasionado beso en vivo. Ambos han asegurado que se encuentran conociéndose y que son "exclusivos", por lo que su romance va por buen camino. Durante una entrevista, el conductor fue consultado sobre la posibilidad de tener hijos con la peruana y sorprendió con su respuesta. "No cierro la posibilidad de tener más hijos. No sé si lo estoy deseando hoy, pero no cierro la posibilidad", acotó.