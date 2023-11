Milett Figueroa sobre críticas por diferencia de edad con Marcelo Tinelli: "Me parece ridículo"

Milett Figueroa se pronunció sobre los 30 años de diferencia que tiene con Marcelo Tinelli tras confirmarse su relación al darse un apasionado beso en vivo. La modelo peruana habló en exclusiva con Verónica Linares. "Me parece ridículo diferenciar a alguien o definir a alguien por la edad, eso me parece recontra antiguo porque, para mí, la edad puede significar varias cosas, pero a mí me parece interesante de muchísima más edad que un hombre de mi edad", señaló para el canal de YouTube "La Linares".