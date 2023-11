Mamá de Milett Figueroa elogió a Marcelo Tinelli tras conocer su mansión: Un caballero.

La mamá de Milett contó que su casa es hermosa y que no tiene nada que envidiarle a ninguna casa de cualquier artista internacional de la música. "Claro, me siento muy orgullosa y honrada por supuesto de algo que de con mucho respeto y con mucho amor. No por un momento de show", contó Marthita a través de una enlace telefónico en vivo.