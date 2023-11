Guty Carrera reaparece en show argentino recordando su pasado con Milett Figueroa

Guty Carrera fue contactado por un programa argentino y definitivamente fue consultado por el supuesto romance que habría mantenido con Milett Figueroa cuando era parte de Esto Es Guerra. "Yo termino con mi pareja (Melissa Loza) y salgo con Milett, en esa salida no pasa nada, tenemos una amistad muy bonita. Yo regreso con mi pareja, en el programa de televisión dónde estabamos me empezaron a acusar de infidelidad con Milett (...) No hubo nada", mencionó el popular 'potro'. ¿Será que el modelo ha decidido contar su verdad para colgarse del buen momento de la actual pareja de Marcelo Tinelli?