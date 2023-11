July encaró furiosa a Dolores por contarle su secreto a Cristóbal

July (Guadalupe Farfán) buscó a Dolores (Devora Merino) en el centro de salud para reclamarle por haberle contado a Cristóbal (Franco Pennano) que Benjamín (Vasco Rodríguez) le escribió una carta y que fue a visitarlo. La sobrina de Charo se mostró muy molesta con su amiga, quien le aseguró que no estaba arrepentida, pues la última vez que la encubrió terminó secuestrada. La joven enfermera le señaló que no volvería a confiar en ella y que también le contaría al doctor Cortés que cada tarde se mete al almacén a dormir. Esto desesperó a la estudiante y le pidió que no lo haga. Asimismo, le pidió perdón. La prima de Jimmy terminó disculpándola y ambas se dieron un tierno abrazo.