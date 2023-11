"Me quieres matar": Dolores acusó a Alessia de atentar contra su vida

Dolores (Devora Merino) se llevó el susto de su vida cuando casi es atropellada por Alessia (Karime Scander), quien no midió bien y metió la mitad de su carro en la bodega de don Gilberto cuando la joven enfermera estaba recogiendo una naranja. "Ayuda, por favor. Tu ex me quiere matar", gritó la novia de Jimmy (Jorge Guerra), que al escuchar los gritos de su pareja fue a verla. "Tú te metiste sin avisar", dijo la chef y a lo que Dolores se defendió. "Acabas de meter medio carro a la bodega y casi me matas (...) Tú estás completamente descontrolada y desde que estoy con Jimmy tienes algo en contra mío, me quieres matar. Hazte ver", exclamó furiosa.