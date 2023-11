Jimmy se vengó de Remo con fuerte puñetazo: "Siempre me diste pena"

Luego de que Alessia (Karime Scander) le confesara que ya sabe toda la verdad sobre el plan de Remo (Filippo Storino) para separarlos, Jimmy (Jorge Guerra) decidió buscar al empresario para darle una lección. En pleno estacionamiento, el hijo de Charito no dudó en lanzarle un fuerte puñetazo en el rostro a su enemigo. "Nunca me sentí poca cosa ante ti. Siempre me diste pena, pobre baboso. A ver de qué sirve tu plata ahora", exclamó el hermano de Joel, dejando al sobrino de Mike muy molesto.