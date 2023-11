Jimmy (Jorge Guerra) no le perdonó a Alessia (Karime Scander) que no haya confiado en él cuando eran enamorados y le pidió que no vuelva a buscarlo nunca más. La hermana de Cristóbal besó a su ex e imaginó que Jaimito le correspondería, pero le aclaró que está con Dolores (Devora Merino). "Ahora estoy con enamorada. Estoy enamorado de ella. Tú eres la mentirosa", dijo el hijo de Charo, quien le reveló que la vio cuando se besó con Remo.