Francesca descubrió infraganti a don Gilberto en plena reunión virtual.

Don Gilberto (Gustavo Bueno) se conectó a una reunión virtual organizada por Francesca (Yvonne Frayssinet) para perdirle a todos sus vecinos que declaren persona no grata a Diego Montalbán. El papá de Teresa aprovechó unos segundos para "ponerse decente", pero olvidó apagar la cámara de su computadora. Maldini intentó advertirle que todos lo podían ver y le pidió que no haga eso. Collazos solo se arregló bien el pantalón. "No, no haga eso por Dios, no lo haga. Me dará un ataque", exclamó.