Charo y Teresa confían que Joel reconsidere su relación con Patty.

Teresa (Magdyel Ugaz) se mostró indignada por la actitud de Patty (Melissa Paredes) por no contarle a Joel (Erick Elera) que tenía una hija. Charo (Mónica Sánchez) le contará que su hijo está decepcionado de su enamorada por no tener la confianza de revelarle que tiene una pequeña. "Pobre Joel. Yo creo que una mujer que niega a su hija eso no me da buena espina", expresó Tere. Charito respaldó el comentario de la mamá de Richard Junior al esperar que Joel no se encapriche y reconsidere continuar con su romance.