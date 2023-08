Teresa recordó sus noches de pasión con Tito en cita romántica con Gaspar.

Teresa (Magdyel Ugaz) intentó tener una íntima cita con Gaspar (Alejandro Villagomez) tras no verse por más de dos semanas, pero ella nunca imaginó que no se podría sacar a su ex Tito (Lászlo Kóvacs) de la cabeza. La tía de Joel quiso encender la llama de la pasión de su relación dentro del bus de Pepe cuando recordó que en ese mismo vehículo tuvo varias noches de pasión con Tito. Gaspar no entendía lo que sucedió así que ambos terminaron por salir corriendo debido a los pensamientos de Teresita.