Joel quedó decepcionado de Patty por no contarle que "Paquita" es su hija

"Mami Patty", gritó la pequeña, quien le aseguró a Joel que su mamita reparte menú. Gonzáles no podía salir de su asombro por la inesperada noticia e interrumpió a Clarita para preguntarle si Patty realmente vive en el cuarto. "No puede ser que Patty tiene una hija, pero ¿por qué nunca me lo dijo?", exclamó Joel antes de irse.