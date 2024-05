Leydi aceptó ser enamorada de Joel

Joel (Erick Elera) se encontró con Leydi luego de saber que ella quería formalizar en una relación. "A mí me gustaría ser tu enamorado a la firma", dijo el hijo de Charito y a lo que la joven policía respondió: "Eso no me lo esperaba, me parece un poquito apresurado, pero admito que me gustas mucho. Me voy a aventurar. Está bien, acepto, quiero ser su enamorada Joel Gonzáles", exclamó emocionada.