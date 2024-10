Natalia abandonó a Tavito tras saber que se besó con Fiorella

"Fiorella me ha estado acosando. Yo no he sabido qué hacer, ella me buscaba, me ha regalado cosas, pero no sé cómo pararla. Yo no te lo he dicho porque no quería que te enteraras, tenía miedo que te enteres tú o Marcial y que se acabe lo que hay entre nosotros por culpa de esto. Yo te juro que jamás le he hecho caso, pero ella insistía y no me dejaba en paz", dijo el mejor amigo de Deyvis.