"Él no podía hacerse cargo de ti. Él trabajaba en Argentina y cuando tu mamá murió me pidió que yo te cuidara, que yo me encargara de ti", comenzó diciendo Marcial y a lo que Natalia de inmediato recordó que Chacal la recogía de la casa de su abuela cuando era una niña. "Yo le pregunté si él era mi papá y él me dijo que no, que me iba a llevar con mi verdadero papá", agregó.