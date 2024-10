Natalia quedó devastada tras saber que Marcial no es su padre

Natalia (Merly Morello) tomó la decisión de irse de su casa cuando descubrió que Marcial (Óscar Carrillo) no es su padre biológico y que es hija de Chacal (Emilram Cossio). Mientras que la joven hacía su maleta, no pudo evitar caer al suelo destruida por la verdad. "No puedo creer que he vivido todos estos años engañada", exclamó envuelta en llanto.