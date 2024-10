Natalia descubrió que Chacal es su verdadero padre

Tavito (Joel Calderón) llevó a Natalia a su casa luego de disfrutar juntos de la fiesta de Cassandra y no esperó tremenda propuesta que recibiría. Y es que la joven estudiante sorprendió a su pareja al preguntarle si quería quedarse a dormir en su hogar, pues no quería que se vaya tan tarde. "Me da pena que te vayas solo. ¿Por qué no te quedas a dormir?", dijo.