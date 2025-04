Merly Morello sobre interpretar a una mamá en Eres Mi Sangre

En cuanto a su experiencia interpretando a una madre en pantallas: “(Es la primera vez como mamá) No, como mamá ya he hecho en teatro, no me robaban a mi hija, pero mi hija moría todas las noches. Entonces, más o menos por ahí tengo la sensación de mamá, pero sí es mi primera vez haciendo de mamá frente a cámara. Tengo 21 años, así que se imaginarán, esto ha sido bien difícil, he intentado meterlo muy en mi ser, lo he investigado, lo estudiado, he visto muchas cosas, entonces, creo que se va a ver chévere”.