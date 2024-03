Ramiro terminó para siempre con Quitita: “Esto ha sido un error”

“Quitita, no puedo, tu marido vive en mi casa ¿tú sabes cómo me hace sentir eso? Así quisiera ya no puedo (…) Esto ya no se resuelve con nada, lo siento, no debí venir, esto ha sido un error”, mencionó el papá de Pepe Lucho (César Ritter) argumentando que es un error imperdonable que nunca debió pasar.